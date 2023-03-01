Hasarlı binalara girmeyin

Malatya'da 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan evlerin bazıları, önceki Yeşilyurt merkezli 5.6 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Cep telefonu dükkânı olan Mehmet Öztürk, deprem sırasında telefonları almak için girdiği dükkânda hayatını kaybetmişti. Dün de depremde çöken 5 katlı Buhara Apartmanı'nın enkazında kalan Bedih Kış'ın (29) cansız bedenine ulaşıldı. Böylece depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Malatya Yeşilyurt'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki artçı depremin ardından, enkazlardan 32 vatandaşımız kurtarılmıştır, 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 12'si ağır olmak üzere 140 kişi yaralanmış olup, 40 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. Uzmanlar, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarıyor.Malatya'daki hasar gören evlerinden eşya almak isterken depreme yakalanan ve ekiplerin çalışması sonucu binanın enkazından sağ çıkarılan baba ve kızı, hasarlı evlere girilmemesi çağrısında bulundu. Şeyhbayram Mahallesi Destek Sokak'taki binanın 4'üncü katındaki hasarlı evlerine eşya almak için giren 57 yaşındaki Aziz Deliktaş ve 25 yaşındaki kızı Şeyma da dünkü depremde enkaz altında kaldı. Ekiplerin binanın enkazında arama kurtarma çalışması sonucu sağ çıkarılan babakızın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürüyor. Üç çocuk babası Aziz Deliktaş, çevrede herkesin eşyalarını alması üzerine eve geldiklerini söyledi.Evde depreme yakalandıklarını anlatan Deliktaş, "Çadırda veya taşın üstünde yatın ama binalara girmeyin. Hasarlı olan binalara hiç girmeyin. Ben bunu yaşadım. 'Benim evimde hasar yok' diye yine girmeyin. Aç kalın ama yine girmeyin. Ben o 2.5 saate neler yaşadım, onu gelin bana sorun. Ben binaya girdim, sağ çıktım ama herkes benim gibi şanslı da olamaz. Buna da şükürler olsun. Allah bizi kurtardı. Dışarı çıkınca yeniden dünyaya gelmiş gibi oldum. Köyünüze, akrabalarınıza veya deprem olmayan illere gidin. Allah devletimizden ve sağlıkçılarımızdan ve diğer ekiplerimizden razı olsun. Altının da, trilyonun da olsa girmeyin. Ben bir ceket, bir pantolon için girdim. Alacak durumumuz da vardı ama olan oldu" dedi.Şeyma Deliktaş ise ikinci depremde evlerinin ağır hasar alması nedeniyle köye gittiklerini anlatarak, "Geri gelip eşyalarımızı, kıyafetlerimizi alalım dedik. Babamla ikimiz yukarı çıktık. Annemi yukarı çıkartmadık, iyi ki de çıkartmamışız. Yukarı çıktıktan sonra 10 dakika içinde deprem oldu. Bir anda her yer yerle bir oldu" dedi. Deliktaş, "Eşyaymış, malmış, şuymuş, buymuş kesinlikle ağır hasarlı binalara girmeyin" ifadesini kullandı. Bu arada depremin vurduğu Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımğızın toplam sayısı 45 bin 89'a yükseldi.Öte yandan Malatya Yeşilyurt'ta dün sabah 05.18'de deprem meydana geldi. Akşam saatlerinde ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 4.1 ve 4.5 büyüklüğünde iki deprem oldu. Kayseri'de 4.4 ile sallandı