Cumhurbaşkanlığı bünyesine Deprem Kurulu oluşturulacak

Asrın felaketi sonrası hükümet, olası afetler için yeni tedbirler alıyor. Bu kapsamda Deprem Bilim Kurulu'nun kurulması için harekete geçildi. 20 Şubat'ta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başkanlığında bir araya gelen uzman isimler yaşanan felaketi değerlendirdi ve olası felaketlerin önlenmesi için çözüm önerilerini sundu. Bakanlık da deprem sonrası atılan adımları ve yapılacak yeni konutlarla ilgili projelerini bilim insanlarına anlattı. Cumhurbaşkanlığınca oluşturulacak Deprem Kurulu'nda kurulacak şehirlerin her alanda plan program dahilinde oluşturulması için bilim insanlarının görüşleri alınacak. Öte yandan depremle ilgili AFAD bünyesinde bilim kurulları ile alt bilim kurulları da kuruldu.Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 11 ilin yeniden inşa edilmesi sürecinde bilim insanlarının görüşlerini almak ve yaptıkları çalışmaları anlatmak için 20 Şubat'ta Deprem Bölgesi Fay Hatları ve Zemin Sıvılaşması Konulu Toplantısı düzenledi. Toplantıya Kandilli Rasathane ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, AFAD Afet Araştırmaları Merkez Müdürü Kürşat Esat Alyamaç, ODTÜ İnşaat Mühendisi Ayşegül Askan, 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi öğretim üyesi Hasan Sözbilir, ODTÜ İnşaat Mühendisi Mustafa Tolga Yılmaz'ın TÜBİTAK MAM'dan Ekrem Zor'un aralarında bulunduğu isimler katıldı. Toplantıya katılan uzman isimlerin kurulacak deprem kurulunda da yer alması bekleniyor.