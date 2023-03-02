Karabağlar’daki TOKİ projesine de çelme

Kahramanmaraş merkezli art arda meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma neden oldu. 45 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybederken binlerce bina da yıkıldı. Yıkımın büyüklüğü kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne sererken Hatay, İstanbul, Diyarbakır ve birçok kentte kentsel dönüşüme savaş açan CHP, İyi Parti ve TMMOB'un İzmir'de de sahneye çıktığı ortaya çıktı. TOKİ, İzmir'de yapı stoku bakımından en sakıncalı ilçelerden biri olan Karabağlar'da dar gelirli vatandaşları depreme dayanıklı konut sahibi yapmak için 4 yıl önce harekete geçti. İlçenin Uzundere semtinde İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilen 80 hektarlık alanın 42 hektarlık bölümü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Mart 2019'da yürürlüğe giren imar planı ile toplu konut alanı olarak ayrıldı. Geri kalan 38 hektarlık arazide ise üniversite kurulması öngörüldü.CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odası, toplu konut yapımına karşı çıkarak alanın tamamının üniversiteye tahsis edilmesini istedi. Davacı Şehir Plancıları Odası, imar planlarının iptali için İzmir 1. İdare Mahkemesi'ne başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Bakanlık, bunun üzerine yeni bir imar planı hazırladı ve 809 konut, 2 ticaret merkezi, 1 camiden oluşan TOKİ projesinin 2 yıl önce ihalesini gerçekleştirdi. Projeye 30 bin aile başvuruda bulundu. Noter huzurunda 809 hak sahibi belirlendi. Karabağlar Belediyesi ihaleyi yargıya taşıyarak Ankara 4. İdare Mahkemesi'nden ihalenin iptal edilmesi kararını aldırdı. AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı İrfan Doğrucan, "Belediye bu inadından bir an önce vazgeçip TOKİ'nin önünü açmalı" diyerek Selvitopu'ya tepki gösterdi.