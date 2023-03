Milletimiz kurusıkı atanlara prim vermez

Birilerinin insanlarımızla birlikte devlet ve hükümetin yıkıntılar altında kalmasını adeta ellerini ovuşturarak beklediğini biliyoruzOturdukları yerden atıp tutmak kolay. Biz yaraları sararak insanlarımızın önüne yeni bir gelecek sereceğizBu kifayetsiz muhterislere cevap vermeye tenezzül etmedik. Şunu iyi bilin ki inşallah vakit geliyor. 14 Mayıs'taki seçimde milletimiz gereğini yapacakBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda deprem başta olmak üzere gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:11 bin 400'ün üzerinde artçı sarsıntı yaşadık, tedirginlik sürüyor. Türkiye bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuştur. 6 Şubat depremleri milletimize hepsinden büyük bir acı yaşattı. 500 km'lik alanda 14 milyon insanımızı etkiledi. Ağır kış şartlarının etkili olduğu bir günde karşı karşıya kaldık. Buna rağmen depremden sadece birkaç saat sonra bakanlarımız deprem şehirlerine giderek çalışmaları koordine etmeye başladı. Son tespitlere göre depremde yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda 583 bin 628 bağımsız bölüm var. Bu rakamlar değil ülkemizde, dünyanın tamamında can kaybı itibarıyla böylesine geniş çaplı bir afete aynı anda müdahale edecek arama kurtarma ekibi bulmanın mümkün olmadığına işaret ediyor. Biz herhangi bir bahanenin arkasına sığınmıyoruz. Bölgede görevlendirdiğimiz kamu personeli sayısı 271 bin, iş makinesi sayısı 15 bin, uçak sayısı 78. Diğer kurumlarımız gibi TSK da binlerce personeliyle bu çalışmalara katıldı. Ülkenin dört bir yanından intikal eden gönüllülerle neredeyse yarım milyon insan, depremzedelerimizin imdadına koştu.Kusurları olanlardan sorulması gereken hesapları adli, idari, siyasi olarak sormak boynumuzun borcudur. Bugün yavru muhalefet çıkmış yargıyı bizim yönlendirdiğimizi, bizim adeta yön verdiğimizi söylüyor. Ya ayıptır. Türkiye'de Erdoğan'ın bu konuda nasıl davrandığını Rabbim bilir. Sen önce kendini düzelt. Birilerinin devletin ve milletin yıkıntılar arasında kalmasını beklediğini biliyoruz. Bu millet inşallah 14 Mayıs'ta gereğini yapacaktır. Bu tür kurusıkı atanlara da prim vermeyecektir. Birileri için oturduğu yerden atıp tutmak kolay. Enkazları kaldıracağız, yaraları sarıyoruz. İnsanımızın önüne yeni bir gelecek sereceğiz.Helallik istemek zafiyetimiz değildir. Eksiklerimizi söylemek, helallik istemek bizim samimiyetimizin, milletimizle aramızdaki muhabbetin ifadesidir. Deprem turisti edasıyla bölgeden gelip geçen bu muhabbeti anlayamaz.Deprem anından beri kifayetsiz muhterislerin hiçbirine cevap vermeye tenezzül etmedik. Şu anda biz can derdindeyiz, onlar ise mal derdinde. Aramızda böyle bir fark var.Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak. Yeni bir strateji, ortak akıl oluşturmak istiyoruz. Seçimle ilgisi olmayan bu konunun polemik malzemesi yapılmasına karşıyız. Yetkin bilim insanlarımızı ve teknik kadrolarımızı yabancı uzmanlarla destekleyecek çalışmayla Ulusal Risk Kalkanı Modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme ve diger afetlere dirençli yerler haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu sürecin en önemli konu başlığı depreme dayanıksız mesken stokunun hızla dönüştürülmesi. Cuma çalışmanın ön toplantısı yapılacak. Bir süredir zaten devam ettirdiğimiz çalışmaları, bu modelle bütüncül yapıya kavuşturacağız. Bay Bay Kemal ve muhalefet kentsel dönüşüme karşı. Zaten anlamazlar. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yılda ayağa kaldırma sözümüz gibi, İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm projelerini de birkaç yıl içinde neticelendirme sözünü milletimize veriyoruz. İdeolojik sapkınlıkların, bireysel hırsların, kurumsal taassupların, siyasi sabotajların önüne geçemeyeceği süreçle bu işi süratle bitireceğiz. 'Hemen Şimdi' diyerek ülkemizi afetlere karşı hazırlıklı hale getirmek en önemli taahhüdümüz.Kimieksiklikler, aksaklıklar ve gecikmeler yaşanmıştır. Var gücümüzde olabilecek en hızlı şekilde depremzede vatandaşlarımızın yanına koştuk. Acilen yapılması gereken tüm işler yoluna girince bu muhalefet de hemen kendi kimliğine büründü. Bütün sirk cambazları, felaket tellalları acaba bölgeye bu zamana kadar kaç kez gittiler? Biz sürekli bölgeyi tarıyor, ne oluyor ne bitiyor takip ediyoruz. Depremin ilk anlarından itibaren sahada canla başla çalışan herkese teşekkür ediyorum. Ülkemizin yardım çağrısına destek veren ülkelere teşekkür ediyorum. Gösterilen gayretin büyüklüğünü çok iyi biliyorum.Oluşturulmakistenen her algıyı not ediyoruz. Vakti gelince bu notları açıklayacağız. Şimdi tek gündemimiz deprem. Muhalefetin deprem gibi bir derdi yok. Biz vatandaşımızın mağduriyetini giderene kadar başka bir şeyle ilgilenmeyeceğiz. Bu zor günlerde bile iç hesaplaşmadan başlarını kaldıramayıp ülkenin gerçek gündemine dönemeyenleri milletimize havale ediyoruz. Teşvikleri artırarak önümüzdeki günlerde yaralar sarılmaya devam edecek. Hukuki hazırlığı yapıp hemen işe koyulacağız.Hatay'da145 bin 650 konut ve 15 bin 224 köy evi, K.Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy evi, Malatya'da 62 bin konut ve 16 bin 714 köy evi, Adıyaman'da 43 bin 400 konut ve 11 bin 400 köy evi, Gaziantep'te 30 bin 150 konut ve 8 bin 162 köy evi, Osmaniye'de 11 bin 600 konut ve bin 598 köy evi, Diyarbakır'da 6 bin konut ve 634 köy evi, Elazığ'da 4 bin 500 konut ve 588 köy evi, Şanlıurfa'da 3 bin konut ve 700 köy evi, Adana'da 1800 konut ve 293 köy evi, Kilis'te 1250 konut ve 1681 köy evi olmak üzere deprem bölgesinde 468 bin 31 hane inşa edeceğiz. Etüt çalışmaları biten yerlerde hemen inşaya geçiyoruz. Martta 21 bin 244 konutun inşası için kazma vuracağız. Önümüzdeki 3 ayda bu rakamı 244 bin konuta ve 75 bin köy evine çıkartacağız.Bizyaparız, biz iş üretiriz. Her seferinde 'Başaramazsınız' dedikleri her sözümüzü yerine getirdik. İnsanımızın bize olan inanç ve güvenini boşa çıkarmadık. 6 Şubat depremlerinin izlerini kısa sürede sileceğiz. Deprem bölgesini dayanışma içerisinde ayağa kaldıracağız. Artık hiçbir şekilde yatay ve bölgenin kültürüne uygun özgün mimariden taviz vermeyeceğiz. Fay hattında yapılaşma olmayacak. Zemine uygun yerlerde ise düşük yoğunluklu az katlı sağlam binalar inşa edilecek.BaşkanErdoğan, yıllardır yaptığı kentsel dönüşüm çağrıları ve muhalefetin karşı çıkmasına dair görüntüleri içeren videoyu salonda izleterek "Son 20 yılda sadece kentsel dönüşüm projeleriyle, TOKİ yatırımlarıyla gerçekleştirdiğimiz güvenli konut seferberliği ülkemizde başlı başına bir devrimdir" dedi.Grup toplantısında 23 akrabasıyla birlikte depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın anısına oturduğu koltuğa fotoğrafı konuldu. Erdoğan konuşması öncesi hayatını kaybeden vatandaşlarımız için Fatiha okunmasını istedi.