Yükseköğretimin kalbi İstanbul’da atıyor

Avrasya Üniversiteler Birliği'nin (Eurasian Universities Union - EURAS) gerçekleştirdiği, dünyanın en büyük üçüncü eğitim zirvesi olan Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin (Eurasian Higher Education Summit-EURIE) sekizincisi dün başladı. 1-3 Mart tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sürecek olan zirveye 72 ülkeden 320 kurum katılıyor. SABAH'ın da ana medya sponsorluğunu üstlendiği zirvede bin 500'ün üzerinde mütevelli heyet başkanı, rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektöründen birçok uzman yer alacak. 200 standın yer alacağı fuar ile eş zamanlı 54 panel ve seminere ev sahipliği yapacak olan üç günlük zirvede uluslararasılaşma, iş birlikleri, eğitim politikaları, öğrenci değişim programları ve yükseköğretimde çeşitli fırsatlar görüşülecek ve konuşulacak.Açılışa video mesajla katılan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, uluslararası öğrenci hareketliliğinin önemine dikkat çekti. Muş "2012'de ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrenci sayısı 31 bin iken, 2022'de 260 bine, bu yıl ise 300 binin üzerine çıkmıştır. Türkiye dünyanın en çok uluslararası öğrenci çeken 11'inci ülkesi konumunda" dedi. Zirveye video mesajla katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da "Ülkemizi yükseköğretimde global bir marka haline getirmek istiyoruz ifadelerini kullandı.Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, zirvede yaptığı konuşmada, uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında ilk 5'te olan ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkeler arasına girmeyi hedeflediklerini söyledi. Zirvenin ev sahibi Avrasya Üniversiteler Birliği Genel Başkanı Mustafa Aydın ise zirvede afet yönetimine yönelik özel bir panel hazırlandıklarını, mevcut sorunların çözümüne yönelik küresel işbirliklerini ele alacaklarını söyledi.