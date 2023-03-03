Altılı masa’da toplantı sonrası ortalık karıştı

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir araya gelen 6'lı Masa liderleri şaşırtmayarak yine ortak adayı açıklayamadı. Parti liderlerinin yaklaşık 5.5 saat görüştüğü toplantı sonrası yapılan açıklamada 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde tekrar buluşulacağı, nihai kararın açıklanacağı duyuruldu. 12'nci toplantıda da aday açıklanmaması muhalif seçmenin bile tepkisini çekti.Yazılı açıklamanın ardından CHP'li vekiller ve Parti Meclis Üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait video paylaşarak 'Başlıyoruz' mesajı verdi. CHP'lilerin paylaşımlarının ardından İYİ Parti cephesinden kriz çıkaracak bir paylaşımlar geldi. İYİ Parti Mali İşler Başkanı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, "Biz bu kutlu yola çıkarken sadece ve sadece milletimize söz verdik, güvendik. And olsun şart olsun milletimizi yanıltmayacağız. Millet 5'ten büyüktür" açıklamasında bulundu. Dikbayır "Millet 5'ten büyüktür" paylaşımını kısa bir süre sonra sildi. İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de "Apoletlerini sök dedik sana..." ifadelerini kullanarak Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün gece 22.30'da geldiği parti genel merkezinde kurmaylarıyla toplantı yaptı.İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Toktaş, "Meral Akşener henüz son sözünü söylemedi, inanın her şey daha iyi olacak" dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da "Ortak bir adayda uzlaşılsaydı isim açıklanırdı" dedi. Sosyal medyada yaşanan bu gerilimin ardından Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı yaparken, Meral Akşener de, genel merkezde kurmaylarıyla buluştu. Akşener Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle geç saatlere kadar toplantı üzerine toplantı yaptı. İYİ Parti'de bugün saat 14.00'da Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı yapılacak. Saat 17.00'da ise Akşener bu kez 81 il başkanlarıyla ile bir araya gelecek.