Haberler Gündem Haberleri CHP Genel Merkezi'ndeki Halk TV canlı yayınında "Yazıklar olsun Meral Akşener " şoku!
Giriş Tarihi: 3.3.2023 18:38 Son Güncelleme: 3.3.2023 19:09

CHP Genel Merkezi'ndeki Halk TV canlı yayınında "Yazıklar olsun Meral Akşener " şoku!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermeyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı koalisyonu tam anlamıyla dağıttı. Akşener üstelik "Adayımız Kılıçdaroğlu değil İmamoğlu veya Yavaş'tır" dedi. Bu yaşanların ardından Halk TV'nin CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen canlı yayın sırasında bir kişi mikrofona uzanıp "Yazıklar olsun Akşener" diyerek isyan etti.

CHP Genel Merkezi’ndeki Halk TV canlı yayınında Yazıklar olsun Meral Akşener  şoku!

Altılı Koalisyon dün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında dağılma sürecine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masadaki beş parti tarafından onaylandı. Fakat CHP'nin ardından en fazla oy oranına sahip olan İYİ Parti ve Meral Akşener'den diğer beş partiye rest geldi.

İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VETO

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday değil kazanacak bir aday belirlemek istediklerini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti.

Partisiyle yaptığı toplantının ardından masadan ayrıldıklarını açıklayan Akşener, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

CHP GENEL MERKEZİ'NE İNDİ

Bu gelişmelerin ardından CHP Genel Merkezi'nde hareketli anlar yaşandı. Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplantısı için parti genel merkezine geldi.

CHP Genel Merkezi'ndeki Halk TV canlı yayınında "Yazıklar olsun Meral Akşener " şoku! | Video

CANLI YAYINA GİRDİ

Parti binasında canlı yayın yapan Halk TV muhabirinin gelişmeleri aktardığı sırada aniden yayına giren bir CHP'li, "Yazıklar olsun Meral Akşener yazıklar olsun" diye bağırıp gitti.

Muhabir kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra yayınına devam etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP Genel Merkezi'ndeki Halk TV canlı yayınında "Yazıklar olsun Meral Akşener " şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA