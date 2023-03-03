CHP Genel Merkezi'ndeki Halk TV canlı yayınında "Yazıklar olsun Meral Akşener " şoku!

Altılı Koalisyon dün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında dağılma sürecine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masadaki beş parti tarafından onaylandı. Fakat CHP'nin ardından en fazla oy oranına sahip olan İYİ Parti ve Meral Akşener'den diğer beş partiye rest geldi.