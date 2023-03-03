Altılı Koalisyon dün gerçekleştirdiği toplantı sonrasında dağılma sürecine girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı masadaki beş parti tarafından onaylandı. Fakat CHP'nin ardından en fazla oy oranına sahip olan İYİ Parti ve Meral Akşener'den diğer beş partiye rest geldi.
İYİ PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NA VETO
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak aday değil kazanacak bir aday belirlemek istediklerini belirterek, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını veto etti.
Partisiyle yaptığı toplantının ardından masadan ayrıldıklarını açıklayan Akşener, CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.
CHP Genel Merkezi'ndeki Halk TV canlı yayınında "Yazıklar olsun Meral Akşener " şoku! | Video
CANLI YAYINA GİRDİ
Parti binasında canlı yayın yapan Halk TV muhabirinin gelişmeleri aktardığı sırada aniden yayına giren bir CHP'li, "Yazıklar olsun Meral Akşener yazıklar olsun" diye bağırıp gitti.
Muhabir kısa süreli bir şok yaşadıktan sonra yayınına devam etti.