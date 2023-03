PROF. Dr. Haluk Özener, beklenen İstanbul depremiyle ilgili, "Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir" dedi. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden bilim insanları, Japon bilim insanlarıyla 5 yıldır Marmara fayını inceliyor. Yer hareketleri sürekli olarak kaydedilerek, yer sarsıntılarının büyüklüğü, süresi, merkezi ve zamanı saptamaya yarayan sismometreler ile veriler toplanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Haluk Özener, Marmara'daki deniz tabanına kurulmuş sismometrelerle Marmara'daki fayın özelliğini analiz ettiklerini belirterek, "Farklı farklı deniz tabanında çalışmalar var. Gemiler ile fayın lokasyonları haritalanıyor.Bizim yaptığımız çalışmalar da bunların üzerine veri toplamak. Marmara Denizi'nin 1200 metre dibinde olan cihazlarımız var. Cihazları atıyoruz, 6 ay sonra alıp verileri topluyoruz ve farklı yerlere koyuyoruz. Marmara deniz tabanında bu cihazlarımız veri topluyor. O verileri mart ayında alacağız. Daha sonra değerlendireceğiz ama uzun soluklu işler. Burası bir deprem bölgesi. Her an 7 üzeri deprem olabilir. En kısa vadede, bina yapı stokunun güvenli hale getirilmesi gerekiyor" diye konuştu. DHA