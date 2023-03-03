KADEM Kadın Destek Merkezleri deprem bölgesinde açıldı

KADEM, KADINLARA DESTEK OLMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

Son olarak KADEM Kadın Destek Merkezleri'nin nerelerde olduğunun bilgisini aktaran Gümrükçüoğlu "Kadınları bir kahve eşliğinde yapacağımız sohbetler için Kahramanmaraş Avşar Kampüsü ve Adıyaman 4 Numaralı Çadırkent'teki merkezlerimize bekliyoruz. Depremden etkilenen tüm kadınlara destek olmaya ve yaralarımızı en kısa sürede sarmak için çalışmaya tüm gücümüzle devam" ifadelerini kullandı.