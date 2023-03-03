O müteahhitten şok itıraf: Binayı yaptığım yer dere yatağıydı

Depremde Adana'da yıkılan ve yaklaşık 100 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın tutuklanan müteahhidi Hasan Alpargün'ün savcılık ifadesi şoke etti. Depremden sonra kaçtığı KKTC'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen Alpargün, "taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 13 Şubat'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Alpargün savcılık ifadesinde, 1994-1996 yılları arasında bitirdiği apartmanın 14 katlı, 29 daire ve 9 dükkândan oluştuğunu anlattı. "Binayı yaptığı yerin dere yatağı olduğunu bildiğini" söyleyen Alpargün, "Apartmanın yapılmasının zor olduğunu arsa sahibine söyledim. Dere yatağıydı ancak su yoktu, imar izni de vardı. Ben başta arsa sahibine burada bina yapmanın zor olduğunu, istinat duvarı yapılması gerektiğini, burada çalışmanın zor olduğunu söyledim ancak ısrar ettiler, arkadaşım olduğundan dolayı kabul ettim. Keşke yapmasaydım, ben yapmasaydım da başkası yapacaktı. Arsanın büyüklüğü, yoğunluk hesaplaması sonrası yapılacak daire ve kat sayısını belirleyerek yapıyı tamamladık" ifadelerini kullandı. Alpargün'ün, Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenmişti. Öte yandan Hatay Belen'de yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Kartopu Apartmanı'nın fen işleri sorumlusu Murat Göksel Dalkılıç, hakkında yakalama kararı çıkmadan kısa süre önce Tacikistan'a kaçmıştı. Tacikistan tarafından Türkiye'ye geri gönderilen Dalkılıç tutuklandı.