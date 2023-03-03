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Giriş Tarihi: 3.3.2023

TBMM’den depremler için araştırma komisyonu

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
TBMM’den depremler için araştırma komisyonu
TBMM Genel Kurulu'nda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sonuçlarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin önerge oybirliğiyle ile kabul edildi. Karar, siyasi partilerin verdiği önergelerin birleştirilmesinin ardından yapılan oylamada alındı. Seçimlere kısa bir süre kaldığı için, komisyon çalışmalarını hızla yürütecek. En geç önümüzdeki hafta başında üyeleri ve yönetimini belirlenecek. Komisyon bir taraftan bakanlık ve ilgili kurumları dinlerken, diğer taraftan da deprem bölgesine gidip incelemeler yapacak. Alınması gereken önlemlerle ilgili bir rapor hazırlayacak.
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TBMM’den depremler için araştırma komisyonu
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