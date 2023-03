Depremzedede gelir testi aranmayacak

Depreminyaşandığı 11 ilde vatandaşın yaralarını sarmak için kira, taşınma yardımı ve nakdi desteklerin yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla yeni tedbirler devreye alındı. Depremin ilk haftası Vakıflara 225 milyon lira kaynak aktaran Aile Bakanlığı, 450 milyon lira daha aktararak depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılıyor. Ayrıca OHAL kapsamında alınan yeni tedbirlerle de OHAL ilan edilen şehirlerdeki ya da bu şehirlerden başka illere nakil edilen yaşlı ve engellilerin gelir ölçütü aranmayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, engelli ve yaşlılara sağladığı bakım desteği, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri ve koruyucu aile ödemeleri gibi desteklemelerde OHAL dönemi için yeni kararlar alındı. Resmi Gazete'de yayımlanan tedbirlerde 11 ilde bulunan veya o illerden başka illere nakledilen engelli ve yaşlılarda gelir ölçütü aranmayacak. Engelli vatandaşların ülke genelindeki özel bakım merkezlerinden yararlanabilmesi için ağır engellilik şartı da kaldırıldı. Ayrıca Bakanlığın OHAL ilan edilen 11 ilde engelli evde bakım ödemeleri, sosyal ve ekonomik destek ödemeleri, koruyucu aile ödemeleri ve engelli ve sağlı aylıkları depremler nedeniyle hak sahiplerinin ölümü halinde geri alınmayacak.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı SYD Vakıfları, sadece depremin yaşandığı bu 11 ilde değil, depremzede vatandaşların göç ettiği diğer illerle de hem nakdi hem yataktan tencereye kadar ihtiyaçları olan her türlü eşya ve malzemeyle destek olacak. Bu desteklerden yararlanmaları için herhangi bir gelir testine tabi tutulmayacak, depremzede olmaları yeterli olacak. Taşındıkları illerdeki Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına başvurarak hem nakdi hem ayni desteklerden yararlanabilecekler. Ailelere verilen nakdi destek için çocuk sayısı, konutun hasar durumu gibi unsurlar göze alınarak gerçekleşecek.Depremin ardından vakıflara gönderilen tutar 675 milyon liraya ulaşırken, depremde yakınlarını, evini ve işini kaybeden tüm depremzedeler Bakanlık tarafından sunulan 50'ye yakın başlıkta sosyal desteklerden yararlanma hakkında sahip olacak. Depremden önce işi ve durumu iyi olup depremde her şeyini kaybeden depremzedeler şartlı eğitim desteğinden barınmaya, istihdamdan sağlık hizmetine kadar her alanda korunmaya alınacak.