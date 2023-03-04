Öğrencilere dört koldan koruma

OHAL Kapsamında Eğitim ve Yükseköğretim Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararname uyarınca, OHAL ilan edilen illerde depremden etkilenenlere, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı resmi okul ve kurumlar ile bunlara bağlı döner sermayeli işletmeler tarafından sunulan yemek, konaklama, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilecek. Bu giderler MEB bütçesinden karşılanacak. Depremler sebebiyle annesi veya babası ya da vasisi vefat eden okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine parasız yatılılığa yerleşip yerleştirilmediğine bakılmaksızın, örgün öğretime devam etmek şartıyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar aylık eğitim desteği verilecek.İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun kapsamında burslu olarak okuyan öğrencilerin, aynı ilde veya başka ilde bulunan okul pansiyonlarında parasız yatılılığa yerleştirilmeleri veya özel öğretim kuramlarına nakil olmaları halinde bu kapsamda ödenen bursları, 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren eğitim yılı sonuna kadar kesilmeyecek.Tedbirlere göre ailesi veya kendisi OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve herhangi bir devlet yükseköğretim kurumunda eğitimine devam eden veya OHAL ilan edilen illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden öğrenciler ile OHAL ilan edilen illerde ikamet eden ve bu illerdeki devlet yükseköğretim kurumlarında eğitimine devam eden yurt dışından kabul edilmiş öğrencilerin 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bahar dönemi için ödemeleri gereken katkı payı ve öğrenim ücreti devlet tarafından karşılanacak.Konuyla ilgili değerlendirmedebulunanMilli Eğitim BakanıMahmut Özer, çocukların eğitim süreçlerindeher zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini,öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamakiçin her türlü imkânı sunacaklarını belirtti. Özer,"Elimizden geldiğince deprem yaralarını sarmakiçin çalışmaya devam edeceğiz. Depremdehayatını kaybeden canlarımızın emanetlerini,yavrularımızı, geleceğimizin teminatıolarak en iyi şekilde yetiştirmek içinvar gücümüzle çalışmaya devamedeceğiz" ifadelerini kullandı.