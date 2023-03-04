Son dakika: Muharrem İnce Ümit Özdağ ittifakı da dağıldı!

MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE ÇAĞIRINCA OLANLAR OLDU

Ümit Özdağ, katıldığı bir TV programında Muharrem İnce'nin kurmayı düşündükleri ittifaktan ayrıldığını belirtti. Özdağ, bunun nedeni olarak ise kendisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı göreve çağırması olduğunu söyledi. Özdağ, İnce'nin bu tavrını yanlış bulduğunu söylerken böyle bir şeyi beklediğini de itiraf etti.

İNCE'DEN ÖZDAĞ'A CEVAP!

Öte yandan Muharrem İnce de Ümit Özdağ'a bir cevap verdi. Ümit Özdağ'la telefonda görüştüğünü ifade eden İnce, yaptığı çağrıyı nezaketsiz bulduğunu dile getirdi.

"BELEDİYEYE İŞ BAŞVURUSUNDA BULUNMADIM Kİ..."

İnce şunları söyledi: Aradım nezaketsiz bulduğumu söyledim. Beni ve Meral Akşener'i de Ankara Büyükşehir Belediyesi önüne davet ediyor. Ben belediyeye iş başvurusunda bulunmadım ki geleyim. Kendisi de bir partinin lideri ben de öyleyim. Özdağ'ın başka bir partinin belediye başkanına böyle çağrıda bulunmasını nezaketsizlik olarak görüyorum. Ben kimsenin yedek adayı değilim.