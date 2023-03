Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı: İBB ve CHP kentsel dönüşüme engel

TuzlaBelediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı kentsel dönüşüm çalışmalarını engellemek için dava açan ve sürece katılmayan CHP'li meclis üyelerini ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) yönetimini eleştirdi. Başkan Yazıcı, belediye olarak yıllardır 'kentsel dönüşüm' için çaba sarf ettiklerini belirterek, 1876 bina ve 8 bin 665 bağımsız bölümün dönüştürüldüğünü, 60 sitenin kentsel dönüşümünün onaylandığını 41 site ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti. TOKİ ve Emlak Konut eliyle Tuzla'da depreme dayanıklı 8 bin 485 konuta vatandaşların yerleştirildiğini aktaran Yazıcı, şubat ayı itibarıyla TOKİ'nin 20 bin yeni konut projesinin de ilerlemeye başladığını söyledi.Yazıcı, yaptığıkları her kentsel dönüşüm projesine CHP'liler olmak başta olmak üzere muhalefet meclis üyeleri ve Mimar Mühendisler Odalarınca engel olunduğunu vurgulayarak, vatandaşların akla gelmedik iddia ve iftiralarla kentsel dönüşüme karşı kışkırtıldığını anlattı. Her kentsel dönüşüm projesine 'rantsal dönüşüm' yaftası yapıştırıldığını söyleyen Yazıcı, "On binlerce vatandaşımızın canı üzerinden siyaset devşirme gayretiyle çırpınıyorlar. İşin en trajik kısmı şu; şimdi 'Neden kentsel dönüşüm yapılmıyor' diyebilecek kadar yüzsüzler" dedi. Yazıcı, CHP ve İyi Partili Belediye Meclis üyelerinin; Beşevler ve İçmeler Askeri Alan, Penguen sitesi ve yakın çevresi, eski 6292 parsel ve yakın çevresi için planlanan kentsel dönüşüm projelerine CHP ve İyi Partili Belediye Meclis üyelerinin ret oyu vererek, mahkemeye giderek engellenmeye çalıştığına dikkat çekip "Tuzla halkına bir kez daha şikâyet ediyorum" ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösteren Yazıcı, "Tuzla'da İstanbul'un en büyük kamu kaynağını kullanan, kentsel dönüşümün birinci derece sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir, rakamla, yazıyla, işaretle 1 dairenin bile dönüşümünü yapmadı. Müteahhitlik döneminde yaptığı binalar tartışma konusu olan Sayın Başkan maalesef KİPTAŞ gibi bir kurumu kendi firması gibi yapsatçı inşaat firmasına dönüştürdü" dedi.