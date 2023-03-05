Takozcu zihniyet sınır tanımıyor!

Türkiye'nin neresinde bir kentsel dönüşüm projesi başlatılsa koşa koşa mahkemeye giderek engellemek için elinden geleni yapan CHP ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İstanbul Gaziosmanpaşa'da da yanıltmadı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre 2013'te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Kararı ile toplam alanı bin 173 hektar olan Gaziosmanpaşa'nın 432 hektarı yani yüzde 37'si riskli alan ilan edildi. 13 mahalle ve 18 ayrı bölgede kentsel dönüşüm süreci başlatıldı. Ancak CHP, TMMOB bu süreçte boş durmadı. Gaziosmanpaşa'daki kentsel dönüşüme engel olabilmek için 5'i Sarıgöl mahallesini kapsayan toplam 16 yürütmeyi durdurma davası açtı. Bu davalardan 9'u Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı CHP'li İBB tarafından, 7'si ise TMMOB tarafından açıldı.Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşümün görüşüldüğü 16 Şubat 2018 ve 13 Haziran 2018 tarihli İBB oturumlarında İBB CHP Grubu, kentsel dönüşüme onay veren karara muhalefet etti. 13 Haziran 2018'de CHP Grubu ve İyi Parti İBB Meclis Üyesi Affan Mahmut Keçeci, kentsel dönüşüme karşı çıktı ve muhalefet etti. Tüm engellemelere rağmen, bugüne kadar 5 bin 502 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 3 bin 214 konutun ise inşası sürüyor. Projeleri devam eden 2 bin 525 konutun yapımına ise önümüzdeki günlerde başlanacak. Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ilçeye 7 bin 96 araçlık otopark, 2 cami, 2 okul, 1 spor salonu ve 93 bin 567 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı.İstanbul Vadi Evleri 6. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi'ndeki yeni dairesine kavuşan vatandaşlardan İnci Konat "Anahtarlarımızı erkenden teslim aldık, çok memnun olduk. Depremde de gördük ki TOKİ'nin evleri yıkılmadı. Devletimiz sayesinde güvenle oturacağız" dedi.İlçedeüniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve hak sahiplerinin işbirliğiyle hazırlanan kentsel dönüşüm master planı çerçevesinde sadece binaları değil, şehrin tamamını dönüştürecek bir kentsel dönüşüm modeli uygulandı. Bu kapsamda konut üretilen tüm bölgelere okul, cami, kültür merkezi, spor ve sanat binaları, yeşil alanlar, yeni bağlantı yolları ve sosyal donatılar gibi fonksiyonlar inşa edilerek, geleceğe miras bir şehircilik kültürü oluşturuldu.