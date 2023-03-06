Meral Akşener’in Yavaş ve İmamoğlu talebi Merdan Yanardağ’ı çılgına çevirdi: Birilerinin ’Yeter’ demesi gerek

"AKŞENER'İN DAYATMASINA BOYUN EĞİLMEMELİ"

Akşener'in dayatmasına boyun eğilmemeli.. Yönetilemez bir koalisyon görüntüsü veriliyor. Bu topluma güven vermez, tersine yol açar. Eğer kararlılık gösterilip yola devam edilseydi, krizden güçlenerek çıkılırdı. Şimdi, 'Bir adayı bile sorun yaratmadan belirleyemediniz' denecek.

Kemal Bey'e bu kadar saygısızlık yapılmasına birilerinin "yeter" demesi gerekiyor. Millet İttifakı'nın diğer liderlerine de aynı şey yapılıyor."