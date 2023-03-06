SON DAKİKA: Gazeteci Nevşin Mengü’den muhalefete sert eleştiri: Siyasetin çapı bu kadar...

"ÜLKECE BU ÇAPSIZLIĞIN İÇİNDEN ÇIKMAMIZ ZOR"

Eğer bir gün bir post-Erdoğan dönemi olur ise, siyasi partiler yasası değişmeli, siyasetin finansmanı daha sıkı denetlenmeli. Yoksa ülkece bu çapsızlığın içinden çıkmamız zor.

Bilmem kimin kaynı bilme ne demiş de, genel başkanın başına ağrı girmiş de..aksi halde çap bu.