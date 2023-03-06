Yazıklar olsun

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde 6 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Hatice Kömürcü, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde 6 yakınını kaybetti. Cenazeleri toprağa verdikten sonra işe başlayan Kömürcü, kendisini taziye için telefonla arayanlarla uzun süre telefonda konuştuğu gerekçesiyle işten atıldı.CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat A.Ş. bünyesinde Özel Güvenlik görevlisi olarak çalışan Hatice Kömürcü, asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde, hem birinci derece akrabası olan aynı zamanda eşinin annesi, babası, iki ablası ve iki eniştesinin yıkılan binanın altında kaldığı haberini aldı. Yaşanan süreçte 10 gün rapor alan Kömürcü, eşi ile Kahramanmaraş'a gitti. Kömürcü ailesi, günler sonra yerle bir olan apartmanın altından 6 yakınının cenazelerini çıkartabildi. Kömürcü çifti, aile yakınlarının cenazelerini toprağa verdikten sonra Mersin'e döndü.Raporunun bitmesinin ardından Mersin'e dönerek bağlı olduğu birimde çalışmaya başlaya Hatice Kömürcü, gelen taziye telefonlarına mesai saatleri içerisinde cevap verdiği ve güvenlik zafiyetine sebep olduğu gerekçe gösterilerek işten çıkarıldı. CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kara kutusu olarak adlandırılan eski özel kalem müdür Doğukan Uyan tarafından işten çıkarılan Hatice Kömürcü, bu durumun kendisine SMS ile bildirildiğini söyledi.Hatice Kömürcü, "Telefon ile depremde yaşamını yitiren akrabalarım ile ilgili taziye ve bilgi almak gayesinde görüşmelerim oldu. Olay günü yine bir telefon görüşmesi esnasında belediyemiz yöneticilerinden Doğukan Uyan bey yanımdan geçerek ilerlerken ben de saygı gereği telefon görüşmeme ara verdim baş selamı ile selamladım, dışarıda bekleyen güvenlik arkadaşıma el işareti ile çıkış olduğunu belirttim. Doğukan bey dışarı çıkmışken tekrar dönüp içeri geldi ve bana bağırmaya başladı ne olduğunu anlamadım, bana 'halen telefonla görüşüyorsun' dedi. Zaten sıkıntılarım bana yeterdi, bir de böyle bir muamele ile karşılaştım" dedi.