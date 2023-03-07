3K gücü bölgeyi ayağa kaldırıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri daha gün ağarmadan yola çıktı ve deprem bölgesine hızla ulaştı. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da görev yapan Büyükşehir'in arama kurtarma ekipleri yorulmadan, özverili çalışmalarıyla birçok mucize kurtuluşa şahitlik etti."Sizi en iyi biz anlarız" anlarız sloganıyla bölgeye hızla ulaşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler arama kurtarma çalışmalarında yer aldı. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da enkaz altına girip 82 kişiyi sağ çıkardı. Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da her gün 23 bin civarında ekmek çıkartıyor, mobil mutfaklarıyla 16 bin depremzede ve sahada görevli ekiplere üç öğün sıcak yemek dağıtıyor.Büyükşehir Belediyesi 50 TIR un, 10 TIR besi ve süt yemi, 10 ton köpek mamasını bölgeye sevk etti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) ekipleri Hatay'da depremzedelerin suya erişimde mağduriyet yaşamamaları için zarar gören hatları da onarmaya devam ediyor.Yine bölgede Konya Bilim Merkezi Bilim TIR'ı ilçe ilçe gezerek çocuklara bilimin eğlenceli yönünü aktarıyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ise deprem bölgesinde 'Konteyner Çarşı' kuruyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ticari yaşamı normale döndürecek "Konteyner Çarşı" kurulumunun yüzde 90 seviyesinde tamamlandığını belirtti. Başkan Büyükkılıç, çarşının her türlü altyapısı ve sosyal donatılarıyla modern bir anlayışla hizmet vereceğini söyledi.