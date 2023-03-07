Meral Akşener AFAD’ı eleştireyim derken rezil oldu: Nereye bağlı bilmiyorum

İYİ Parti lideri Akşener, katıldığı canlı yayın programında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) hakkında açıklamalarda bulundu. Akşener'in AFAD'ın nereye bağlı olarak faaliyet gösterdiğini bilmediği ortaya çıktı.

"AFAD KAVRAMSAL OLARAK ÇOK İYİ BİR KURUM"

AFAD'ın kavramsal olarak çok iyi bir kurum olduğunu vurgulayan Meral Akşener, "AFAD'ın sahadaki yöneticilerine söyleyecek sözüm yok, çaresiz. 10 kişi ne yapabilir?" ifadelerini kullandı.