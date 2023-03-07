Site çöktü, 43 kişi öldü fenni mesul HDP’li çıktı

Kahramanmaraşmerkezli meydana gelen asrın felaketinde Hatay İskenderun'da yıkılan ve 43 kişinin hayatını kaybettiği Özinci Kent Sitesi'nin fenni mesulü olduğu tespit edilen Ercüment Kimyon gözaltına alındı. İfadesi alınan Kimyon, tutuklanma talebiyle sevk edildiği İskenderun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.Mimarlar Odası İskenderun Temsilciliği, Genel Merkez Denetleme Kurulu, CHP İskenderun İlçe Yönetim Kurulu ve 2014 yılında HDP üyesi ve son olarak 26. Dönem HDP milletvekili adayı olan Kimyon'un ifadesine SABAH ulaştı. Özinci Kent Sitesi'nin yapım aşamasında ilk 5 yıl mimari mesul olduğunu söyleyen Kimyon, bilirkişi raporunda belirtilen beton ve demirdeki eksikliklerden kendisinin sorumlu olmadığını kaydetti. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Kimyon, söz konusu kooperatifin 10 bloktan oluştuğunu, depremde iki bloğunun çöktüğünü, yıkılan blokların fenni mesulü olmadığı dönemde yapılmış olabileceğini belirtti.