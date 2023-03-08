BBP Genel Başkanı Destici: Muhsin Yazıcıoğlu’nun emanetlerine sahip çıkacağız

Destici, parti genel merkezindeki il başkanları toplantısı öncesinde yaptığı basın açıklamasında, deprem bölgesinde şehit düşen Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu ile Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan'ın ailelerine sabır ve başsağlığı diledi.

Kayseri'nin İncesu ilçesinde dün meydana gelen depremleri anımsatan Destici, "Depremlerden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Afet anından beri teyakkuz halinde olduklarını ifade eden Destici, depremden etkilenen illerde arama kurtarma çalışmalarının ardından yardım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Çalışmaları incelemek için dün Diyarbakır'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Destici, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın, yardımlar kadar, yanlarında olmamıza da ihtiyaçları var." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır annelerini ziyaretine de değinen Destici, şunları kaydetti:

"Türkiye'de her şeyi, ama her şeyi istismar eden, evrensel insani değerler maskesiyle Türkiye'nin ve Türk milletinin varlığına savaş açmış terör örgütlerinin avukatlığını yapan, Türkiye'nin düşmanlarının Türkiye'deki emel ve menfaatlerinin bekçi köpekliğini yapma heves ve hayaliyle milletimize ait bütün değerlere düşmanlık eden, devlet ve millet düşmanlığını hedef ve söylemlerinin merkezine koyanların, onların işbirlikçilerinin, muhtemel ve müstakbel ortaklarının, Diyarbakır anneleriyle ilgili sessizliklerini ve ikiyüzlülüklerini de ayrıca kınıyorum."

- KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne değinen Destici, "İslam öncesi Türk toplumlarında kadının, erkekle eşit haklara sahip bireyler olarak yer alması, tüm tarihçiler tarafından, milletimizin ayırt edici özelliklerinden biri olarak kabul edilir." dedi.

Mutlu, huzurlu, güvenli bir ülke ve millet olma yolunda göz önünde bulundurulması gereken en önemli hususlardan birinin, kadınlara uygulanan ayrımcılıkla mücadele etmek olduğunu söyleyen Destici, kadına yönelik şiddetle mücadelede, devletin, eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet kurumları başta olmak üzere tüm gücüyle hızlı ve kapsamlı bir çalışma yapılmasının zaruri olduğunu belirtti.

- "BİRBİRLERİ HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ ORTAYA SAÇILMIŞ OLDU"

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin, Türkiye'nin dış ilişkilerini ve güvenlik politikalarını birinci dereceden ilgilendiren gelişmelerle ilgili yorumda bulunmadıklarını söyleyen Destici, "Birkaç gündür kendi aralarında yaşanan ilginç hadiselerle meşgul görünüyorlar." dedi.

Destici, şunları kaydetti:

"Yaşananlar, karşımızdaki topluluğun, daha önce de defalarca ifade ettiğimiz iki yönünü, tekrar büyük bir açıklıkla ortaya koydu. Meral Hanım'ın, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masayı terk ettiğini açıklamasının ardından, hakkında yazılan ve söylenenler utanç vericiydi. Hakaretlerin sahipleri, bugün için de yazıp söyledikleri konusunda hata ettiklerini değil, bilakis ilk günkü kanaatlerinde haklı çıktıklarını ifade ediyorlar. Yaşanan ilk problemde, birbirleri hakkındaki duygu ve düşünceleri, bütün açıklığıyla ortaya saçılmış oldu."

Altı siyasi partinin ve HDP'nin, ABD'nin politikalarına ve Türkiye'ye yönelik hamlelerine karşı herhangi bir itirazlarını hatırlamadığını belirten Destici, "Meral Akşener'in altılı masadan ayrılması ve tekrar geri dönmesi sürecinde, ABD kontrolündeki dış basının, internette yayın yapan FETÖ sözcülerinin ve PKK'nın neler yazdığını, Türkiye'yi hangi istikamete sürüklemeye çalıştıklarını gördük. Hepsinin niyetlerini de seçimler üzerinden Türkiye'yle, Türk milletiyle, Türkiye'nin sınırlarıyla ilgili yaptıkları planları da gerçek yüzlerini de biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "ÜLKEMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Türkiye'nin Cumhur İttifakı'na, BBP'ye ihtiyacı olduğunu ifade eden Destici, "Bu ancak sizin desteklerinizle mümkün olabilir. Dosdoğru ifade ediyorum, tarafımızı sizin istikametinize, sizin değerlerinize, sizin inançlarınıza göre belirledik. Adayımız da tarafımız da bellidir. Cumhurbaşkanı adayımız, Cumhurbaşkanı'mızdır." dedi.

Konunun, iktidar ve muhalefet meselesi değil egemenlik meselesi olduğuna işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Konu, Türkiye'nin yönetimini yabancıların değil milletimizin belirlemesi, milletimizin kendine sahip çıkma zarureti meselesidir. Ülkemize sahip çıkacağız. Bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze , topraklarımıza, bayrağımıza, mukaddesatımıza, Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetlerine sahip çıkacağız. Birlikte yürüyecek, birlikte karar verecek, birlikte var olmaya devam edeceğiz. Fert fert hepimize önemli görevler düşüyor. Çok çalışacağız, inşallah hak ettiğimiz neticeyi alacak, hak ettiğimiz yere partimizi, ülkemizi ve milletimizi taşıyacağız."

Destici, konuşmasının ardından parti genel merkezindeki kadınlara gül vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.