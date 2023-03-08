Büyükada davası Yargıtay’dan döndü

Kamuoyunda "Büyükada davası" olarak bilinen Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı ve eski Direktörü Taner Kılıç'ın da aralarında olduğu 6 sanığın "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından yargılandığı davada Temmuz 2020'de karar çıkmıştı. Mahkeme, 'FETÖ'ye üye olma' suçundan Taner Kılıç 6 yıl 3 ay hapse çarptırılırken 'Örgüte yardım' suçundan İdil Eser 1 yıl 13 ay, Özlem Dalkıran 1 yıl 13 ay, Günal Kurşun ise 1 yıl 13 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Veli Acu ve Nejat Taştan'ın beraatına hükmetmişti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yargıtay 3.Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını 4 sanık yönünden bozmuştu. Bozma kararında, sanık Taner Kılıç hakkında ilgili birimlerden ayrıntılı ByLock tespit ve değerlendirme raporu getirtilip örgütlü suçlar bilgi havuzunda sanık hakkında başkaca bir beyan yahut ifade bulunup bulunmadığının araştırılmasına, verilen hapis cezasında "eksik araştırma" ile hüküm kurulduğunu belirtti. Yargıtay, sanıklar Günal Kurşun, İdil Eser ve Özlem Dalkıran'ın örgüte yardım ettiklerine dair dosyada her türlü şüpheden uzak kesin delil bulunmadığını vurguladı.

İLK CELSE GÖRÜLDÜ

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Taner Kılıç ve Günal Kurşun ile sanık avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Uluslararası Af Örgütü Onursal Başkanı Taner Kılıç, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hakkında ihlal kararı verdiğini bu kararın mahkemece dikkate alınmasını istedi. Kılıç, "Altıncı yılını dolduran bir yargılamada hala hakkımda delil toplanmaya çalışılıyor. Toplam 14.5 ay hapis yattım. Cezam neredeyse infaz oldu, ancak hala 'Şuraya da bakalım, buraya da bakalım' deniliyor. Mahkemenizden, altı yıllık yargılama sürecinde hakkımdaki deliller neyse ona göre karar vermenizi ve talep ediyorum" dedi.

BERAATINI TALEP ETTİ

Sanık Günal Kurşun, "Ben hiç Türkçe yazmadım. Ancak başka gazetelerde ceza hukukçusu olmam nedeniyle hukuki görüşüm sorulduğunda ben de hukuki değerlendirmelerde bulundum. Bunlar sadece hukuki görüşlerdir ve halen arkasındayım" diyerek beraatını talep etti. Diğer sanık avukatları da Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

BOZMA KARARINA UYULDU

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına oy birliğiyle uyulmasına karar verdi. Heyet, Taner Kılıç hakkındaki yurtdışı yasağının devamına ve Bylock kullanıp kullanmadığının tespitinin beklenmesine hükmetti. Bu konuyla ilgili bilirkişi raporu gelir gelmez de dosyanın mütalaaya gönderilmesine karar verildi.

DURUŞMA ÇIKIŞI AÇIKLAMA YAPTILAR

Duruşmanın ardından mahkeme salonu önünde açıklama yapan sanık Taner Kılıç, ''Şimdiye kadar haksız verilen bir yargılama süreci ve karardı. Yargıtay'ın aslında direkt beraat talep etmesi gerekirdi fakat bu tür davalarda da bu şekilde karar veriliyor. 6 Haziran'da inşallah olumlu bir şekilde sonuçlanacağını umut ediyorum'' dedi.

''SABIRLA BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ''

Sanık Günal Kurşun ise ''İnsan hakları savunucularının üzerindeki bu baskıların bir an önce kalkmasını diliyorum. Bir müddet daha bu devam edecek görünüyor ama sabırla beklemeye devam ediyoruz, dayanmaya devam ediyoruz'' ifadelerini kullandı.