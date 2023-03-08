Gültekin Uysal’ı Adnan Menderes’e benzetti

Altılı Masa'nın ortak adayı olarak duyurulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısına son kez katıldığını açıklayarak veda konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun 62 sene önce CHP'nin yoğun teşvikiyle idam edilen Başbakan Adnan Menderes'i övmesi ise yeni bir tezatlık olarak kayıtlara geçti. İttifak içinde kavga-gürültü sonrası adını masaya dayatmayı başaran Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşarak kürsüye veda etti. Kılıçdaroğlu'nun seçim süreci sonuna kadar grup toplantısı yapmayacağı bildirildi.Konuşmasında ittifak içindeki 5 lideri tek tek sayarak methiyeler düzen Kılıçdaroğlu, sıra Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a geldiğinde Adnan Menderes'i işaret etti. Kılıçdaroğlu, Uysal hakkında, "Menderes ve Demirel'in gençliği vardır onun yüzünde de yüreğinde de. Yürür karanlığın üstüne" dedi. 1961 yılında CHP'nin darbecilere yoğun teşviki sonrası idam edilen Menderes için söylenen bu sözler, parti içindeki tarihi tutarsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.