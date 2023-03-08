Hac kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Diyanet’ten açıklama geldi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Şubat 2023 tarihinde çekilmesi planlanan Hac kuralarını yaşanan deprem nedeniyle ertelemişyi.
Açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.
DİYANET'TEN HAC KURA SONUÇLARINA İLİŞKİN YENİ AÇIKLAMA
Diyanet'ten, hac kura sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. 2023 yılı hac kura sonuçlarının bugün (8 Mart) açıklanacağı belirtildi. Kontroller, 22.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet uygulamasına T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile giriş yapılacak.