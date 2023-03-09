Kamu Başdenetçisi Malkoç: 10 yılda 205 bin 639 şikayet başvurusu karara bağlandı

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon, önceki gün AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır'ın başkanlığında toplandı. Komisyonda, KDK'nin 2022 yılı raporunu sunan Malkoç, "KDK, 10 yıllık süre zarfında 207 bin 403 şikayet başvurusu almış 205 bin 639'unu karara bağlamıştır. 75 bin 166 tavsiye kararı ve 15 bin 861 dostane çözüm kararı vermiştir. Yazılı başvuruların yanı sıra 1 milyon insana hukuki destek verilmiştir" ifadesini kullandı.

SORUN ÇÖZME YETENEĞİ: YÜZDE 79,38

Yapılan faaliyetlerle kadınlar, gençler ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her kesiminde hak arama kültürünü yaygınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Malkoç, "2022'de 17 bin 816 başvuru almışız, 18 bin 94 karar vermişiz. Kararlardan bin 722'si tavsiye, 2 bin 194'ü dostane çözüm. Başvurulardaki kabul edilebilirlik oranı yüzde 27,26, sorun çözme yeteneği yüzde 79,38" bilgisini verdi. Başvuruların ortalama sonuçlandırma süresinin 54 gün, ortalama dostane çözüm süresinin 75 gün olduğunu kaydeden Malkoç, süreleri mümkün olduğunca vatandaşın lehine kısaltmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Öte yandan komisyonda, 2021 yılı raporunun 2022 raporuna eklenerek TBMM Genel Kurulu'na sunulmak üzere TBMM Başkanlığı'na gönderilmesi kabul edildi.