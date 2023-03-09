Kira ihtilafları arabulucuda çözülecek

ADALET Bakanlığı, İcra İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasını Öngören Kanun Teklifi üzerindeki çalışmalarını tamamladı. Teklifin AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na verilmesi bekleniyor. Kanun teklifinde, ağır bir hastalığa yakalanan annelerin cezalarının infazının ertelenmesi, uyuşturucu maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının 15 yıla çıkarılması, göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla suçun cezasının alt sınırının 5 yıla çıkarılması, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi gibi maddeler yer alıyor. Konutlarda yapılacak hacizler bakımından; icra müdürünün verdiği haciz kararının ancak 'hâkim onayından geçtikten sonra' yerine getirilebilmesi sağlanıyor. Aile bireylerine ait kişisel eşyalar ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, haczi caiz olmayan mallar arasına alınıyor. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde (taşkın) haciz yapılması açıkça yasaklanıyor.