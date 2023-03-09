Vatan size minnettar

Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde komandolar ilk günden beri hem arazide hem de şehir merkezlerinde görev yapıyor. Çocuklara hikâyeler okuyup, onlarla oyunlar oynayan mavi bereliler, erzak dağıtımında da önemli bir görev üstleniyor.İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı, Kahramanmaraş'ta depremin izlerini silmek için canla başla mücadele ediyor. Mavi bereliler güvenlik tedbirlerinin dışında çadır kurulumundan erzak dağıtımına, depremzedelerin muayene edilmesine kadar her şeyle yakından ilgileniyor. Komandolar yarım metre karda bile arazide bulunan depremzede vatandaşları unutmayıp, helikopterle bölgeye giderek erzaklarını dağıtıyor.Özellikle kadın astsubaylar depremin en çok etkilediği miniklere hikâyeler okuyup, onlarla oyunlar oynuyor, onlara bir abla, bir anne şefkati ile yaklaşıyor. Astusabaylar, kadınlarına acılarını paylaşıyor, onlarla ağlayıp onlarla gülüyorlar. Mavi bereliler çadır kentlere ve toplanma merkezlerine gelen çuvallar dolusu erzakları omuzlarında taşırken bile en ufak bir 'of' demiyor. Mavi bereliler bu ağır yüklerin altına mutluluk duyarak giriyor. Komandoların bu candan ilgisi ise depremzedeleri oldukça mutlu ediyor.