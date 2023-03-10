Kara propaganda ekibi bayram etti

CevheriGüven, Said Sefa, Emre Uslu, Savaş Genç gibi çok sayıda firari FETÖ'cü de Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sevinçle karşıladı. FETÖ'nün Goebbels'i Cevheri Güven,Kılıçdaroğlu'nu "Altılı Masa'nın değil halkın adayı oldu" derken Emre Uslu "Sonuçta Savaş Genç hocamızın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular" ifadesini kullandı. Fuat Avni isimli hesabın kurucusu firari Said Sefa da "Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir" derken Hakan Şükür "85 milyon insanımızın cumhurbaşkanı adayı Sayın Kılıçdaroğlu, hayırlı ve yolunuz açık olsun" dedi.