Bakanlar Nebati ve Kurum, Şanlıurfa’da

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Milletvekilleri İbrahim Halil Yıldız, Mehmet Ali Cevheri, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, MHP İl Başkanı Mahmut Güneş ve ilçe başkanları tarafından karşılanan iki bakan Şanlıurfa AFAD Koordinasyon Merkezi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

5 MİLYON YAPI İNCELENDİ

Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada Osmaniye ve Kilis'te hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirterek "Hep birlikte çok önemli kararlar aldık. Şanlıurfa'mız ve bu anlamda da yapılacak işleri Şanlıurfa'nın medeniyetine uygun şekilde yapmak için istişarelerde bulunduk. Acil yıkılacak binaların yıkım sürecini yürütüyoruz. Şanlıurfa'mız vatandaşlarımız evlerini depremzedelere açtılar. Kamunun gerekli yerlerinde de depremzede kardeşlerimizi misafir etmeye devam ediyoruz. Hasar-tespit sürecimizi yürüttük 5 ilde hasar tespitleri tamamlanmış durumda. 5 milyon 4 bin yapımız incelendi. Yüzde 90 seviyelerine geldik. Artçı depremler nedeniyle yeniden hasar tespiti yaptığımız binalar mevcut. E-devlet üzerinden hasar tespitini vatandaşlarımız buradan görebiliriler."dedi



HALİLİYE'DE 292 KONUTU DEPREMZEDELERE TAHSİS EDECEĞİZ

Hasar tespit çalışmalarının arından askı sürecinin başlayacağını ifade eden Kurum " Askı sürecinde hasar tespitlerine itiraz edebilirler. Bir hata var mı yok mu buna bakılacak. İletişim ofislerimiz kurduk. Özellikle ifade etmek gerekirse TOKİ'mizle birlikte bölgede hızlı dönüşüm sürecini başlatmış bulunuyoruz. Haliliye'de bulunan 292 konutun bir kısmını Haliliye'deki yıkılmış binadaki vatandaşlara teslimini gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 700 konutumuzu evleri yıkılan vatandaşlara teslim edeceğiz."diye konuştu





KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ TEŞVİK EDECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise kentsel dönüşüme yönelik yeni finansman modeliyle ilgili olarak "Konut üreticisi ile anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre çok uygun koşullarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bu modelle, konut sahipleri hak kaybına uğramadan ve emsaller korunarak kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde destekleyeceğiz" dedi.

KİRA ENFLASYONUNU DİZGİNLEYECEĞİZ

Nebati "Birinci modelde konut üreticisi ile anlaşan bağımsız bölüm sahiplerine piyasaya göre çok uygun koşullarda kredi kullandırarak kentsel dönüşümü teşvik edeceğiz. Bu modelle, konut sahipleri hak kaybına uğramadan ve emsaller korunarak kentsel dönüşümü güçlü bir şekilde destekleyeceğiz. İkinci modelimizdeyse ada bazlı kentsel dönüşüm kapsamında konut üreticilerini teşvik edeceğiz. Bu kapsamda konut üreticilerine düşük maliyetli finansman desteği sağlayarak depreme dayanıklı konut arzını hızla artıracağız. Bu iki durumda da KGF desteklerini devreye alarak hem konut üreticisinin hem de bağımsız bölüm maliklerinin krediye erişimlerini kolaylaştıracağız. Model kapsamında üretilen kiralık konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacaktır. Kiralama tutarları ve kira artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulaması yapılacaktır. Böylece, özellikle salgın sonrasından bu yana makul seviyelerin çok ötesinde artış gösteren kira enflasyonunu dizginleyeceğiz"diye konuştu