HDP ile pazarlık ateşle oynamak





KILIÇDAROĞLU MAŞA MI OLACAK?

"Güçlü demokrasi" örtüsü altında yerel özerklik, tutuklu teröristlerin serbest bırakılması, terör örgütüne her türlü desteği sağlayan belediyelere atanan kayyumların kaldırılması, farklı etnik kimlik talebi, terörle mücadelenin durması ve KHK'ların iptali gibi hayalleri içeren "Tutum Belgesi" HDP'nin Türkiye'ye monte etmeye çalıştığı ihanet belgesi olarak biliniyor. Altılı Masa ile yapılacak olan görüşmelerde dolaylı ya da direkt yoldan bu talepleri tek tek isteyecek olan HDP'li isimler, koltuk aşkı için eli kolu mahkûm olan Kılıçdaroğlu'nu yeni süreçte aktif olarak kullanmanın hazırlıklarını yapıyor.