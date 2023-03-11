Şehit ailelerinden Altılı Masa’ya tepki

Altılı Masa'nın HDP ile işbirliğine yanaşması şehit ailelerinin de tepkisine neden oldu. 2002 yılında eşi Piyade Er Selçuk Alkış'ı teröre şehit veren Esengül Alkış, 6'lı Masa'ya hakkını helal etmediğini söyledi. Alkış, "Bir de utanmadan vatan, millet, bayrak diyorlar. O toprağa kan verenler kimler? Bizim eşlerimiz, çocuklarımız değil mi? Bugün eli kanlı HDP ile niye aynı masaya oturuyorlar.Bırak 6'lı Masa'yı bu masa 10 kişi de olsa bu devleti bölemeyecekler. Çünkü bu topraklarda şehitlerin kanı var. Bunlar Atatürkçü filan değiller. Atatürk bunların yüzüne tükürürdü" diye konuştu. 2019'da Suriye'nin Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin saldırısında şehit olan Konyalı Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer'in babası Recep Mermer ise " Bazı şeyler zoruma gidiyor. 6'lı Masa'nın fıtratı ayrı ayrı ama ipin ucunu başkası tuttuğu için bunları bir araya getiriyor. Kimin nereden beslendiğini görüyoruz. Atatürk'ün partisi dedikleri CHP, terörist partisi HDP'yi kilit parti noktasına getirdi. Bu millet sizi tarihe gömecek" dedi.