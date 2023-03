CHP cephesinde değişen bir şey yok: İşleri güçleri şov

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın, "Öğrenci yurdu sayısı kadar konaklamayı sağlayabiliriz. Eğitime devam edilmesi lazım" dediği ancak ABB'nin barınma yardımı için başvuran depremzedeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yönlendirdiği ortaya çıktı. ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini arayarak, "Ne olur misafiri siz alın. Bize geldiler, biz çaresiziz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Sizin yurtlarınıza yerleştirelim" dediği öğrenildi.Yavaş'ın on binlerce insanın hayatını kaybettiği afeti bile siyasete alet ettiğini dile getiren ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Mansur Bey depremin ilk gününde Araplarda bulunan bloklara 4 bin kişi alacağını söylemişti. Edindiğimiz bilgilere göre Araplardaki bloklara bin 500 kişi yerleştirilmiş. Isınma problemi sıkıntısı var.Madem yurtlarda kalan 38 bin kişiyi alabilecek kapasiteniz var, neden her gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı arayıp 'Ne olur misafiri siz alın. Bize geldiler, biz çaresiziz' diyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Afeti bile siyasete alet ettiniz. 'Ön planda biz yerleştiriyoruz' dediğiniz depremzede vatandaşlarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına yönlendirdiniz. Bir kez daha algınız çöktü" dedi.Fatih Ünal, Mansur Yavaş'ın önce Hatay Havalimanı'nda sonra ise depremzedelere barınma alanları açtıkları algısı ile göz boyamaya çalıştığını hatırlatarak, "Mansur Yavaş her dönem olduğu gibi yine algı peşinde. Devletimiz tüm gücüyle sahada çalışıyor, siz algıyı bırakın mazgalları temizleyin. Kar yağdığında yolları temizleyin. Proje yaptığınız yok, bari yapılanı koruyun. Biz inanıyoruz ki yaralarımızı beraber sarıp, bu zor günleri hep birlikte atlatacağız. Biz de AK teşkilatlar olarak tüm imkânlarımızla devletimize ve milletimize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Keşke siz de algı yerine iş yapsanız" diye konuştu.ÜST üste depremlerle yıkılan Hatay'da İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ile Kocaeli İyi Parti İl Başkanı Nusret Acur özel uçakla Hatay'a giderek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i havaalanında karşıladı. Türkkan ile Acur'un özel uçakta ve havaalanındaki karşılamada verdikleri pozlar dikkat çekti.CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesini ziyaret etti ve geceyi deprem bölgesindeki çadırda geçirdi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Ersoy; Kemal Kılıçdaroğlu'nun normalde lüks otelde kaldığını, 15 Temmuz darbe girişiminde Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde televizyon seyrettiğini, seçimde ise çadırda kaldığını belirterek, "Büyük Türk milleti bu oyunu da bozacaktır" ifadelerini kullandı.