Depremlerde can kaybı 47 bin 975’e yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47 bin 975'e yükseldiğini bildirdi. AFAD Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Sezer şu bilgileri verdi: "Hayatını kaybedenlerin 6 bin 278'i yabancı uyruklu. Bölgede şu an 3 bin 954 arama kurtarma personeli enkaz kaldırma çalışmalarına yardım etmekte, 12 bin 140 aktif iş makinesi çalışmalara katılmakta. Depremzedelerin barınması için 414 bin 323 çadır kuruldu. 332 çadır kentimiz var. Çadır ve konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın sayısı 1 milyon 800 bin. 209 planlanan konteyner kent alanı var, 42 tanesinin altyapısı bitirildi. Büyük bir tahliye çalışmasını depremin ilk gününden itibaren yürüttük, 935 bin 722 depremzedeyi afet bölgesinden diğer illerimize tahliye ettik."