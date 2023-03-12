İddianamede tek tek sıralandı HDP, PKK’nın parçasıdır

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemiyle düzenlediği iddianamede, HDP'nin PKK'yı desteklemekten öte onun bir organı gibi çalıştığı, HDP ile PKK arasında hiçbir fark olmadığı, partinin PKK'nın emir ve talimatlarıyla hareket ederek ona hesap veren siyasi uzantısı olduğu açıkça belirtildi. Partinin içtüzüğünün Kandil'de yazıldığı hatırlatılan iddianamede HDP'li Demirtaş ve yönetimde yer alan 685 isme 5 yıl siyasi yasak getirilmesi istendi.Başkan Apo'nun (Abdullah Öcalan) heykelini dikeceğiz. Bunu kafanıza yazın.: Sanmayın ki burada Cizre yanarsa Bodrum'da güzel yaşanılacak. Çünkü Bodrum, Cizre'ye çok uzak değil.Demiştim ki ey oradaki çeteler. Siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar. İt sürüleri.Sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz, bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz.