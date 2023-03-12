Karar hukuk skandalı olar akanılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve Milletvekilleri Ortak Toplantısı'nda konuştu. Parti yetkililerine seçim kampanyasının "deprem felaketinde yaşamını yitirenlere saygı" çerçevesinde oluşturulması, afetten etkilenen 11 ilde seçim kampanyası yerine depremzedelere destek çalışması yürütülmesi talimatı veren Bahçeli, toplantı sonrası yaptığı basın açıklamasında "Devletin ve siyasetin temel gündemi, Kahramanmaraş depreminin ağır ve acıklı hasarını bütünüyle kaldırıp mağdur ve mazlum insanlarımıza analarının ak sütü gibi helalleri olan iyi ve güvenli hayat şartlarının sunulmasıdır. Yaparsa Cumhur İttifakı yapacaktır. Yaparsa Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapacak ve başaracaktır" ifadelerini kullandı. "Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardımı alması yönünde karar almış ve yine safını belli etmiştir" diyen Bahçeli, şunları kaydetti:Her yıl ödenen Hazine yardımının üç katı düzeyindeki kısmından mağdur kardeşlerimiz adına vazgeçmeye varız ve herkesi duyarlı olmaya davet ediyoruz.Anayasa Mahkemesi'nin HDP ile ilgili aldığı karar iflah olmaz bir garabet ve gafilliktir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı marifetince, HDP'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi nezdinde açılan dava devam ediyorken, bu terör ve bölücülük yatağının alacağı Hazine yardımına 5 Ocak 2023 tarihinde bloke konulmuştu. Adı yüksek, aidiyeti ve ahlakı küçücük olan bu mahkeme söz konusu blokeyi kaldırmış, HDP'ye Hazine'nin kasasını açmıştır.Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanlarının sesini değil, ihanetin sözünü dinlemiş ve buna kulak vermişlerdir.Şu anki Anayasa Mahkemesi Türk milletinin mahkemesi değildir, olması da mümkün değildir. AYM'nin bölücü terör örgütünün arka bahçesi olması hukuk katlidir. Kandil'den 3-5 terörist olsaydı aynı karar aynı şekilde çıkmayacak mıydı? Cevabını milletimiz 14 Mayıs'ta verecek.