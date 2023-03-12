Kırmızı listeye bir çizik daha

TERÖR örgütü PKK'nın Türkiye'de en üst düzey sorumlu ismi olarak bilinen sözde "Botan Saha Sorumlusu" Leyla Amed kod adlı Hamiyet Yalçınkaya etkisiz hale getirildi. Şırnak Bestler Dereler bölgesinde 22 Ocak'ta yürütülen operasyonda öldürülen teröristin 49 kişinin şehit edildiği eylemlerin sorumlusu olduğu ve kırmızı kategoride arandığı öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından gelişmeyi, "Hamiyet Yalçınkaya sarı torbada. Kahraman Jandarma'mıza tebrikler" ifadeleriyle duyurdu.