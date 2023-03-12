TBMM Başkanı Şentop’tan ’12 Mart Muhtırası’ mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümünde, aziz milletimizin geleceğine kast eden, milli iradeyi gasbetme amacı taşıyan tüm darbeleri ve darbecileri, işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Türkiye, istikbalini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir" dedi.
12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümünde, Aziz Milletimizin geleceğine kast eden, millî iradeyi gasbetme amacı taşıyan tüm darbeleri ve darbecileri, işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 12, 2023
Türkiye, istikbâlini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir.