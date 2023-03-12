TBMM Başkanı Şentop’tan ’12 Mart Muhtırası’ mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümünde, aziz milletimizin geleceğine kast eden, milli iradeyi gasbetme amacı taşıyan tüm darbeleri ve darbecileri, işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Türkiye, istikbalini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir" dedi.