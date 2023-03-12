Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Şentop'tan '12 Mart Muhtırası' mesajı
Giriş Tarihi: 12.3.2023 20:06

TBMM Başkanı Şentop'tan '12 Mart Muhtırası' mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

DHA
TBMM Başkanı Şentop’tan ’12 Mart Muhtırası’ mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "12 Mart Muhtırası'nın yıl dönümünde, aziz milletimizin geleceğine kast eden, milli iradeyi gasbetme amacı taşıyan tüm darbeleri ve darbecileri, işbirlikçilerini bir kez daha lanetliyorum. Türkiye, istikbalini tehlikeye sokacak hiçbir dayatmayı kabul etmeyecektir" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Şentop'tan '12 Mart Muhtırası' mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA