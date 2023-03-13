İstanbul'da üst geçitlerde bakım ve onarım yerine sadece boya yapılıyor"

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen asrın en büyük depremleri sonrasında gözler İstanbul'a çevirdi. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında İstanbul'a beklenen büyük İstanbul depreminde 4 yıldır tek çivi çakmadığı ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin mega kentteki üst geçitler için de güçlendirme ve yenileme çalışması yapmadığı çürüklerin görünmemesi için sadece boyama yaptığı ortaya çıktı.

aHaber'de konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı, kendine bağlı ana yolların bakımlarını düzenli bir şekilde devam ettiriyor. Ancak 2019 yılından bu tarafa İBB'nin kendine bağlı yollarda detaylı yıllık bakımları yapmadığını sadece boya ve badana boyutunda birtakım tadilatları yaptığını görüyoruz. Özellikle metrobüs güzergahında, E-5 üzerinde, İstanbul'un ana arter dediğimiz şehir içinde ivedilikle hem donatı korozyon açısından hem beton dayanım açısından incelenmesi gereken üst geçitler ve alt geçitler var. İBB, bunları dikkate almalı" dedi.

'TAMİR VE TADİLATLAR YAPILMAZSA ÖNEMLİ KAYIPLAR OLACAK'

Özdemir, "Üst geçit ve viyadükler depreme hazır mı?" sorusuna işe şu şekilde cevap verdi: "En son yaşadığımız büyük depremde ulaşım noktasında ana yolların belirli yerlerinde sıkıntı olduğunu gördük. Bu açıdan deprem anındaki kaçışların ve deprem yerlerine ulaşım noktasında en önemli araçların yollar olduğunu biliyoruz. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya bölgesinde tahrip olan yolların, oraya ulaşım noktasında biraz gecikmelere sebebiyet verdiğini biliyoruz. Bu üst geçit ve viyadüklerde tamir ve tadilatlar yapılmazsa İstanbul depreminde de çok önemli zaman kayıplarına neden olacaktır."

'YIKILIP YERİNE YENİSİ YAPILMALI'

Çok kritik bir durumla karşı karşıya olunduğunu aktaran Özdemir, İBB yetkililerine şu uyarılarda bulundu: "Olası bir deprem esnasında zarar görebilme tehdidine karşı üst geçit ve alt geçitlerde güçlendirme yapılması gerekiyor. Bakım onarım noktasında gereken neyse hızlı bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Hatta buralar kullanılamaz durumdaysa güçlendirmeyle de gerekli iyileştirme sağlanamayacaksa ivedilikle yıkılıp yerine yenisi yapılması gerekiyor."