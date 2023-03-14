Sahte kimlikle Edirne’ye kaçarken yakalanmıştı! HDP’li Semra Güzel’e yeni iddianame

GICIR GICIR SAHTE KİMLİK

Hazırlanan iddianamede 02 Eylül 2022 günü saat 16:45 sıralarında İstanbul TEM Şube Müdürlüğünce görevli ekiplerin TEM Otoyolu üzerinde bulunan dinlenme tesisinde yapılan kontrollerde Semra Güzel'in yakalandığı anlatıldı. İddianamede Güzel'in polis ekiplerine Mehtap Dayan isimli şahısa ait kimlik kartını güvenlik görevlilerine ibraz ettiği, kimliğin detaylı incelenmesinde eski Türkiye Cumhuriyet nüfus kimlik kartı olduğu ve arka yüzünde veriliş tarihi 2007 olmasına rağmen kimlikte herhangi bir yıpranma olmadığının anlaşıldığı anlaşıldı.