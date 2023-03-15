İşte bu gençlerle yaraları saracağız

Deprem Buket Sena Türkmen (17) ve Fatma Nur Özavcı'ya (19) K.Maraş'ta, Neslihan Bük'e (17) Hatay'da büyük acılar yaşattı. Ağır hasar alan evlerinden güçlükle dışarıya çıkabilen, sevdiklerinin ölüm haberlerini alan 3 genç kızın yolu Konya'da kesişti. Deprem sonrası aileleriyle Konya'ya gelen 3 kız, Gönüllü Öğretmenler Platformu'nun kurduğu bir merkezde üniversite sınavına hazırlanıyor. Buket Sena sınıf öğretmeni, Fatma Nur savcı, Neslihan ise avukat olmak istiyor. 3 genç kız bir yandan deprem bölgelerine gönderilen içinde LGS hazırlık kitaplarının olduğu kolilerin hazırlanmasına yardım ediyor, bir yandan da ders çalışıyor. Evlerinin yıkılmasına rağmen hayallerinin yıkılmadığını söyleyen 3 genç, SABAH'a duygularını anlattı:Kahramanmaraş Elbistan'da ailemle birlikte depremi yaşadım. Akrabalarımız ve sevdiklerimizden kaybettiklerimiz oldu. Hayallerimizi gerçekleştirmeye burada devam edeceğiz. Bu konuda bizi gönüllü olarak sınavlara hazırlayan öğretmenlerimize söz veriyoruz. Çok iyi çalışacağız. Diğer arkadaşlarımıza da çağrımız, lütfen pes etmesinler. Hayat halen devam ediyor. Biz geleceğin nesilleri olarak bu ülkeyi, bu vatanı dimdik ayakta tutacağız. Sınıf öğretmeni olmayı çok istiyorumDepreme Kahramanmaraş merkezde yakalandık. Ama çok şükür hayattayız. Hiç pes etmedik. Ülkem için hizmet etmek istiyorum. Öğretmenlerimi çok seviyorum. Gönüllü olarak bizlere ders veriyorlar. Memlekete döndüğümde bile onları asla unutmayacağım.Hatay Antakya'dan geldim. Yaşadığımız felaket çok zordu. Uyandığımızda eşyalarımız ve duvarlarımız yıkılıyordu. Üzerimde taşlar vardı. Güçlükle dışarı çıkabildim. Depremden 10 gün önce dershaneye yazılmıştım. Hukuk okumak, iyi bir avukat olmak istiyordum. Hayallerim için başaracağım. Hayatımı yoluna koyacağımıza inanıyorum. Burada öğretmenlerim artık benim ailem gibi. Her türlü imkânı bize sağlıyorlar.Gönüllü Öğretmenler Platformu'nun 550'nin üzerinde gönüllüsü var. 150 depremzede öğrenciyi ise sınava hazırlıyorlar. Onların dertleriyle dertlenip mutluluklarıyla seviniyorlar. Felsefe öğretmeni Nesibe Öztaş ve platform kurucularından fizik öğretmeni Fatih Keskin, "Kardeşimiz gibiler. Onları asla yalnız bırakmayacağız" dedi.