NALAS başkanlığını M. Ergün Turan üstlendi

Marmara Belediyeler Birliği (MBB), üyesi olduğu Güneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağı (NALAS) başkanlığını 2023-2024 dönemi için M. Ergün Turan devraldı.
İstanbul'da düzenlenen Genel Kurul Toplantısı'nda, devir teslim töreniyle Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkan Vekili ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'a geçti.
M. Ergün Turan, devir teslim töreninde NALAS'ta yapacağı çalışmalarla ilgili vizyonunu anlattı. Güneydoğu Avrupa'yı kapsayacak şekilde NALAS'ın kapsamını genişletmek için çalışacağını belirten Turan, bölgedeki her şehir ve belediyenin NALAS'ın bilgi, deneyim ve uzmanlığından yararlanabileceğini belirtti.
Turan, "2023'e, bugün resmiyete dökeceğimiz, 2023-2027 yıllarını kapsayan yeni bir stratejiyle başlıyoruz. NALAS'ın artık dış kurumsal destek şemsiyesi altında olmadığı durumlarda bile, NALAS'ın yeni stratejisinin uygulanmasına öncülük etmeyi ve desteklemeyi taahhüt ediyorum. NALAS'ın misyon ve hedeflerine ulaşmak için her zamankinden daha güçlü ve kararlı olduğuna inanıyorum" dedi.
Turan, sürdürülebilir kalkınma, kamusal hizmetlerin dijitalleşmesi, kentlerin dayanıklılığı ve sosyal kapsayıcılık konularına da özenle eğileceklerini söyledi.
'DEPREM HEPİMİZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ VE ÖNCELİKLİ BİR KONU'
6 Şubat'ta Türkiye'nin güneyini ve Suriye'nin kuzeyini etkileyen depremlere dikkat çeken Turan, Türkiye'nin 11 ilinde yaklaşık 15 milyon kişinin bu depremlerden olumsuz etkilendiğini, on binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.
Bu tür krizlerde uluslararası dayanışma ve işbirliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, başta NALAS Genel Sekreterliği olmak üzere her belediye birliğinin ilk günden itibaren dayanışma gösterdiğini belirterek, Türk milleti adına teşekkür etti.
Deprem bölgesine 4 kez gittiğini belirten M. Ergun Turan, "Türkiye'nin kısa sürede yaralarını saracağını, deprem bölgesinde yaklaşık 45 bin konutun inşaatına başlanıldığını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi, yıl sonuna kadar bu konutların yapımının tamamlanacağını" ifade etti.
Ergün Turan son olarak şunları söyledi: "Deprem dirençli şehirler inşa etmek, hepimiz için çok önemli ve öncelikli konu. Her zaman vurguladığımız gibi, daha iyisi için yeniden düşünmeli ve şehirlerimizdeki ilgili tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeliyiz. Şunu bir kez daha gördük ki Türkiye'de yaşanan bir afet, sadece bizim ülkemizle sınırlı kalmıyor. Sonuçları itibariyle tüm çevre ülkeleri, tüm dostlarımızı etkiliyor. Yani, herhangi birimiz güvende olmadıkça hiçbirimiz güvende değiliz, diyebilirim. NALAS'taki çalışmalarımız kapsamında, bölgemizde bu türden olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğime sizi temin ederim."
NALAS Nedir?
Güney Doğu Avrupa'daki yerel yönetim birliklerinden oluşan bir ağdır. Merkezi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan ağ, Güney Doğu Avrupa'da 80 milyondan fazla vatandaşı tarafından doğrudan seçilen yaklaşık 9000 yerel yönetimi temsil eden 13 yerel yönetim birliğini bir araya getirmektedir. MBB, 2008 yılından beri NALAS üyesidir.
NALAS Başkanlığı ise dönüşümlü başkanlık rotasyon sistemine göre üye yerel yönetim birlikleri tarafından üstlenilmektedir. 2022-2023 dönemi NALAS Başkanlığını, Leskovac Belediye Başkanı & Sırbistan Şehirler ve Belediyeler Birliği Başkanı (SCTM) Goran Cvetanović yapmaktaydı.