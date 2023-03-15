NALAS başkanlığını M. Ergün Turan üstlendi

Deprem bölgesine 4 kez gittiğini belirten M. Ergun Turan, "Türkiye'nin kısa sürede yaralarını saracağını, deprem bölgesinde yaklaşık 45 bin konutun inşaatına başlanıldığını ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi, yıl sonuna kadar bu konutların yapımının tamamlanacağını" ifade etti.

Ergün Turan son olarak şunları söyledi: "Deprem dirençli şehirler inşa etmek, hepimiz için çok önemli ve öncelikli konu. Her zaman vurguladığımız gibi, daha iyisi için yeniden düşünmeli ve şehirlerimizdeki ilgili tüm paydaşlarla birlikte hareket etmeliyiz. Şunu bir kez daha gördük ki Türkiye'de yaşanan bir afet, sadece bizim ülkemizle sınırlı kalmıyor. Sonuçları itibariyle tüm çevre ülkeleri, tüm dostlarımızı etkiliyor. Yani, herhangi birimiz güvende olmadıkça hiçbirimiz güvende değiliz, diyebilirim. NALAS'taki çalışmalarımız kapsamında, bölgemizde bu türden olumsuzlukların bir daha yaşanmaması için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğime sizi temin ederim."

NALAS Nedir?

Güney Doğu Avrupa'daki yerel yönetim birliklerinden oluşan bir ağdır. Merkezi, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan ağ, Güney Doğu Avrupa'da 80 milyondan fazla vatandaşı tarafından doğrudan seçilen yaklaşık 9000 yerel yönetimi temsil eden 13 yerel yönetim birliğini bir araya getirmektedir. MBB, 2008 yılından beri NALAS üyesidir.

NALAS Başkanlığı ise dönüşümlü başkanlık rotasyon sistemine göre üye yerel yönetim birlikleri tarafından üstlenilmektedir. 2022-2023 dönemi NALAS Başkanlığını, Leskovac Belediye Başkanı & Sırbistan Şehirler ve Belediyeler Birliği Başkanı (SCTM) Goran Cvetanović yapmaktaydı.