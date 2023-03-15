SON DAKİKA | ’Arkadaşlarım planlama yapıyor’ demişti! Kılıçdaroğlu HDP’ye gidiyor

Son dakika haberi... 6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edecek.
EŞ GENEL BAŞKANLAR İLE GÖRÜŞECEĞİM DEMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı koalisyonda hakimiyeti sağlamaya çalışırken, bir yandan da HDP'yi denkleme ekleme planları yapıyor. HDP, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası, "Ziyarete bekliyoruz" mesajı vermişti. Kılıçdaroğlu, CHP'li kurmayların planlamaları yaptığını belirterek, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim." dedi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN HDP İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile görüşmeye dair Murat Sabuncu'ya konuştu. Kılıçdaroğlu, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." dedi.
MİTHAT SANCAR'DAN AÇIKLAMA: MİLLET İTTİFAKININ ADAYI İLE GÖRÜŞECEĞİZ
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil." ifadelerini kullandı.
"UZLAŞMA OLMAZSA KENDİ ADAYIMIZLA ÇIKARIZ"
Sancar, HDP'nin uzlaşma olmazsa kendi yoluna gideceğini belirtti.