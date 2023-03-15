SON DAKİKA | ’Arkadaşlarım planlama yapıyor’ demişti! Kılıçdaroğlu HDP’ye gidiyor

MİTHAT SANCAR'DAN AÇIKLAMA: MİLLET İTTİFAKININ ADAYI İLE GÖRÜŞECEĞİZ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizim yapacağımız görüşme CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'yla değil, Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ile olacaktır. CHP-HDP buluşması gibi başlıklar atılması da doğru değil." ifadelerini kullandı.

"UZLAŞMA OLMAZSA KENDİ ADAYIMIZLA ÇIKARIZ"

Sancar, HDP'nin uzlaşma olmazsa kendi yoluna gideceğini belirtti.