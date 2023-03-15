Ticari araç menfeze düştü: 2 ölü 4 yaralı

İstanbul'dan Bingöl'e giden Mehmet Halit Akyüz idaresindeki ticari araç Malatya'nın Darende ilçesinde yol kenarındaki menfeze devrildi. Sürücü ile Sevim Akyüz, oğlu Muhammed Efe Akyüz (6) ve Mehmet Halit Akyüz yaralanırken, Abdülkerim Akyüz (69) ve torunu Züleyha Akyüz (1) öldü. Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde TIR'la kamyonetin çarpışması sonucu, kamyonettekilerden Şaziye Akbaş ölürken 5 kişi yaralandı. Mersin Tarsus'ta çekiciye çarpan otomobildeki Mert Fidanoğlu öldü. Kuşadası'nda ise iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden Ramazan Seven (78) can verdi. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Umut Demir (8) öldü. Ordu'da yayaya çarpan motokurye Özgür Demirer (35) hayatını kaybetti.