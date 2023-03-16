Bakan Akar’ın Özel Kalem Müdürü Tuğgeneral Remzi Albasan milletvekili aday adaylığı için emekli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin başlayan istifasına ilişkin sürecin 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona ereceğini açıklamıştı. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığında önemli bir ayrılık yaşandı. Bakan Akar'ın Özel Kalem Müdürü görevini yürüten Tuğgeneral Albasan görevini bıraktı. 40 seneyi aşkın süredir devam ettiği mesleğine üniformasını çıkararak son veren Albasan, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti'den milletvekili aday adayı olmak için başvuru yaptı.

7 YILDIR ÖZEL KALEM MÜDÜRÜYDÜ



FETÖ'nün hain darbe girişiminin ardından zorlu bir süreçte başladığı özel kalem müdürlüğü görevine 7 yıldır devam eden Tuğgeneral Albasan, astsubay olarak TSK'da başlayan meslek hayatına 1993'te subay olarak devam etti. Albasan, 2018'de Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından generalliğe terfi ettirildi.



TSK'da birçok önemli görev üstlenen Tuğgeneral Albasan, Türklerin güçlü askeri yönüne mercek tutan "Ortadoğu'da Türk Askeri Misyonu" isimli kitabıyla da gündeme gelmişti. Albasan kitabında Orta Doğu'nun tarihsel süreci içerisinde Mehmetçiğin teröristlere karşı mücadelesini ve Türk askerinin bölgedeki misyonunu gözler önüne sermişti.