Bınali Yıldırım’ın acı günü: Annesi dualarla uğurlandı

AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın annesi Fahriye Yıldırım (84), yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü kronik hastalıklar sebebiyle İstanbul'da hayatını kaybetti. Fahriye Yıldırım'ın cenazesi dün son yolculuğuna uğurlamak üzere Çekmeköy Günyamaç Alpkaya Camii'ne getirildi.Binali Yıldırım ve yakınları burada taziyeleri kabul etti. Yıldırım'ı acı gününde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi Hayati Yazıcı, eski bakanlar Recep Akdağ, Fikri Işık, AK Parti Milletvekili Hamza Dağ, Okçular Vakfı Başkanı Bilal Erdoğan, siyasetçi Mehmet Sevigen, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, eski bakan Muammer Güler yalnız bırakmadı. Fahriye Yıldırım'ın cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Annelerini son yolculuğuna uğurladıklarını kaydeden Binali Yıldırım, acılarının büyük olduğunu söyledi. Fahriye Yıldırım'ın cenazesi Çekmeköy Mezarlığı'nda dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.