İstanbul’da İlk Evim Kurası çekilmeye başladı

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle 250 bin konutun yapılması öngörülen İlk Evim projesinin İstanbul Tuzla'da yapılacak olan 20 bin 920 konut için kura çekimi yapılmaya başlandı. Tuzla Belediyesi tarafından kurulan alanda yapılacak kura çekimleri 16-29 Mart arasında gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Tuzla'da yapılacak olan 20 bin 920 konut için şehit yakınlarına 381, engellilere bin 46, emeklilere 4 bin 184, gençlere 4 bin 184 ve diğer vatandaşlara 11 bin 125 kontenjan ayrıldı.

475 BİN BAŞVURU YAPILDI

Şehit yakınları kategorisine 381, engelli kategorisine 19 bin 839, emekli kategorisine 41 bin 24, genç kategorisine 202 bin 711 ve diğer vatandaşlar başvurusuna 211 bin 375 olmak üzere toplamda projeye 475 bin 330 kişi başvurdu. Başvuru yapan şehit yakını 381 kişinin kontenjan kadar olması sebebiyle doğrudan hak sahibi olduğu sosyal konut projesinde bugün 19 bin 839 engelli başvurusu arasından bin 46 engelli hak sahibini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Kura çekimi İstanbul Bakırköy 63'üncü Noteri huzurunda yapıldı.

CUMHURBAŞKANIMIZ TOKİ'Yİ HİÇ DURDURMADI

Kura çekimi törenine Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Program Saygı duyurusunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. Kura çekimi öncesinde konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüm konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, "Henüz 6 Şubat'ta yaşadık. Bir deprem fırtınasına tutulduk. Canlarımızı yitirdik. Yüzbinlerce vatandaşımız evsiz kaldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldiği günden itibaren sağlam evler, sağlam şehir için TOKİ'yi dünyanın en çok ev üreten kurumu yaptı. Bazıları bunu anlamasa da bu ülkeye sağlıklı, deprem güvenli konut üretmekten bir an olsun vaz geçmedi. Cumhurbaşkanımız TOKİ'yi Bir an olsun dinlendirmedi, bir an olsun deprem güvenli evler üretmeyi durdurmadı.TOKİ'ye karşı bütün kara propagandalara, kentsel dönüşüme karşı bütün kışkırtmalara, önüne çıkarılan bütün engellemelere rağmen 20 yılda TOKİ eliyle 1 Milyon 780 bin konut ürettirdi. Bu konutları vatandaşlarımıza teslim etti. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğünde yıkıcı bir derem oldu. Depremin ardından TOKİ 33 Bin 821 evi yaptı, teslim etti. İzmir'de deprem oldu TOKİ 4601'i konut olan 5061 bağımsız birimi yaptı, sahiplerine teslim etti. Düzce depreminin ardından da TOKi depremzedelerin yardımına Hızır gibi yetişti. 231 yapıyı üretti, hak sahiplerine teslim etti" dedi.

CHP'Yİ KENTSEL DÖNÜŞÜMLE ELEŞTİRDİ

20 bin 900 adedi ilçemiz sınırlarında yapılan İstanbul'daki 50 bin konutun millet ve memleket sevdasının, vizyon ve icraatın nişanı olduğu muhakkak. Sözümona siyaset yapan bazı muhalifler, belediye Meclis üyeleri, Mimar Mühendis Odaları, hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi her Kentsel Dönüşüm Projemize çelme takıyor, Bizi yavaşlatıyor. Kendilerini insafa, vicdana davet ediyorum. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünden lütfen çekilsinler. Kimseyi, telafisi olmayan hayat faturasıyla yüzleştirmesinler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan istirham ediyorum. Bir yapsat firmasına dönüştürdüğünüz Kiptaş'ı Lütfen asli fonksiyonuna döndürün. Sayın başkan çalıştay üstüne çalıştay, toplantı üstüne toplantı yaptı. Toplantı aralarında, İstanbulumuza 4 yıl kaybettirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının gerçek anlamda Kentsel dönüşüm işine odaklanmasını istirham ediyorum. Çağrılarımıza kulak tıkadıklarını, maalesef biliyorum. Yine de sesimi duyurabilme ihtimaliyle bu çağrımı tekrarlıyorum, sürekli tekrarlamaya devam edeceğim. Bir yol açacaklarsa açsınlar. Ya da laf kalabalığı yapmadan yolumuzdan çekilsinler" diye konuştu.

ÇOCUKLARIYLA KURA ÇEKİMİNE GELDİLER

Çocuğuyla birlikte kura çekimine gelen Yavuz Elmastaş, "Eşim başvurdu. Umutluyuz. Sağlamlık ve deprem açısından dayanıklı binalar. Evimiz kirada ve ödeme kolaylığı var. Umutluyuz. İnşallah çıkar diye bekliyoruz" dedi. Salih Uysal, "Genç kategorisinde başvurdum. Genç olarak en büyük derdim kendi evimin sahibi olmak. Kendi evimin sahibi olmak istiyorum. Kura çekimini bekliyoruz" dedi. Mehmet Akbaş, "İlk defa katıldım. Heyecanlıyım. Güzel bir çalışma" açıklamasında bulundu.