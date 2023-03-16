Karayılan’dan 6’lı masayla bir destek daha

Terör örgütü PKK elebaşı Murat Karayılan, 6'lı koalisyona bir destek daha verdi. Karayılan, örgüte yakın bir yayında yaptığı açıklamada "14 Mayıs'ta yalnızca cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir" ifadelerine yer verdi. Karayılan, 6'lı koalisyonun güçlendiğini belirtti, "Altılı Masa'ya operasyon çekmek istediler ama Altılı Masa dağılmadı. Muhalefetin güçlendiği belirtilebilir" ifadelerini kullandı.Karayılan, İmralı'da tutuklu bulunan PKK'nın sözde en üst yöneticisi Abdullah Öcalan'ın serbest kalma vaktinin geldiğini de söyledi. Karayılan, "Önder Apo'nun fiziki olarak özgür olma vakti gelmiştir. Önder Apo'nun özgürlüğü için de mücadele yürütmeliyiz ve başlatacağımız hamleler bu temelde gelişmek durumundadır" dedi. SABAH