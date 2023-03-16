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Giriş Tarihi: 16.3.2023

Yerinde dönüşüm için 7 blok yıkıldı

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Yerinde dönüşüm için 7 blok yıkıldı
Eyüpsultan'da "yerinde dönüşüm" adıyla hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesi kapsamında, Akşemsettin Mahallesi'ndeki 7 blok ve 204 bağımsız birimden oluşan Öğretmenler Sitesi'nin yıkımı gerçekleştirildi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, yıkım öncesi yaptığı konuşmada, "Bu bölgeden kimsenin taşınmayacağı bir dönüşümü yapmaya gayret ediyoruz. Bir felaket yaşandığında en azından vatandaşlarımıza 'başsağlığı'na değil, 'geçmiş olsun'a gelelim" dedi. Site sakinleri de depreme dayanıklı dairelere kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşadı. Ahmet Salih Kurt, kentsel dönüşüme ağırlık verilmesi gerektiğini söylerken, Zehra Şeyban, "Aynı konumumuz, aynı mahallemiz yeni bir şekilde bize teslim edilecek. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
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Yerinde dönüşüm için 7 blok yıkıldı
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